Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Zwei Haftbefehle am Wochenende vollstreckt

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei konnten am vergangenen Freitag (05.07.2019) am Flughafen Stuttgart zwei Haftbefehle vollstrecken. Am Freitagmittag kontrollierten die Beamten einen 22-jährigen serbischen Staatsangehörigen, der zuvor mit einem Flug aus Pristina am Stuttgarter Flughafen gelandet war. Der junge Mann war im vergangenen Jahr wegen eines Vergehens nach dem Aufenthaltsgesetz zu einer Geldstrafe in Höhe von 4.500,00 EUR verurteilt worden. Dank eines Freundes, der ihm das Geld lieh, konnte der 22-Jährige seine Reise auf freiem Fuß fortsetzen. Einige Stunden darauf wurde ein 69-jähriger deutscher Staatsangehöriger im Flughafenterminal kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Mann wegen Schwarzfahrens in drei Fällen zu einer Geldstrafe verurteilt worden war, diese allerdings auch vor Ort nicht zahlen konnte. Der 69-Jährige wurde daher ins Gefängnis eingeliefert, um dort die verhängte Ersatzfreiheitsstrafe von 22 Tagen zu verbüßen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

Saskia Bredewald

Telefon: 0711 78781 - 1020

E-Mail: bpolifh.str.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell