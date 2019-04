Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Beschädigte und entwendete Wahlplakate

Lingenfeld (ots)

Im Zeitraum vom 25.04.2019, 20 Uhr, auf den 26.04.2019, 10 Uhr, wurden in Lingenfeld ca. 20 Wahlplakate beschädigt und teilweise entwendet. Wahlplakate, die in der Germersheimer Straße ausgehängt waren, wurden abgeschnitten und vor Ort belassen. In den Nebenstraßen wurden Plakate entwendet. Es entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 07274/958-0 oder per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Germersheim zu melden.

