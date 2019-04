Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Gemeinschädliche Sachbeschädigung Waldhütte

Bendorf/Rhein (ots)

Unbekannte Personen hielten sich vom Sa.06.04.2019 bis So. 07.04.2019 an der Waldhütte Limespfad auf und zerstörten dort Holzbänke und Tische. Die Tische/Bänke wurden von den Halterungen demontiert und in eine Feuerstelle geworfen bzw. dort verbrannt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bendorf, Tel. 02622- 9402 0.

