Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Alkohol- und Drogenkontrollen der Polizei Simmern

Simmern/Hunsrück (ots)

In der ersten Aprilwoche führte die Polizeiinspektion Simmern im gesamten Dienstgebiet zu unterschiedlichen Zeiten eine Vielzahl von Verkehrskontrollen durch. Der Schwerpunkt lag auf der Erkennung von "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr". Dabei konnten 10 Fahrzeugführer festgestellt werden, die zur Kontrollzeit nicht geeignet waren, am Straßenverkehr teilzunehmen. Vier von ihnen standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln; einer so stark unter Alkoholeinfluss, dass ihm die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen werden musste. Darüber hinaus führten fünf Verkehrsteilnehmer Fahrzeuge, für die sie nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaßen. Zudem hatten zwei Verkehrsteilnehmer Betäubungsmittel dabei. Die Beamten leiteten entsprechende Verfahren zur Verfolgung der Verstöße ein.

