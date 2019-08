PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 21.08.2019

Hofheim (ots)

1. Parkplatzstreit eskaliert, Hofheim am Taunus, Lorsbach, Hofheimer Straße, Dienstag, 20.08.2019, 15:40 Uhr

(fs)In den späten Mittagstunden des gestrigen Tages eskalierte in der Hofheimer Straße ein Streit um einen Parkplatz zwischen zwei Männern im Alter von 44 und 28 Jahren. Ersten Erkenntnissen nach parkte der 28-jährige Beschuldigte zunächst unerlaubt auf dem Parkplatz des 44-jährigen Geschädigten, woraufhin dieser ihn bat, seinen Pkw umzusetzen. In Folge dieser Meinungsverschiedenheit entwickelte sich eine Rangelei bei der der 44-Jährige verletzt wurde. Eine entsprechende Strafanzeige gegen den 28-Jährigen wurde gefertigt. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

2. Bargeld gestohlen, Eschborn, Bahnhofstraße, Montag, 19.08.2019, 22:00 Uhr bis Dienstag, 20.08.2019, 07:00 Uhr

(fs)Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag gewaltsam in ein Ladengeschäft in der Bahnhofstraße in Eschborn eingebrochen. Dabei verschafften sich die Täter mittels Hebelwerkzeug Zugang zu den Geschäftsräumen, indem sie gewaltsam ein Fenster öffneten. Im Inneren angekommen, durchwühlten die Täter die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Mit Bargeld und Wertgegenständen in Höhe von ca. 1.000 Euro gelang den Tätern unerkannt die Flucht vom Tatort. Die Kriminalpolizei Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Dieb flüchtet, Hattersheim am Main, Heddingheimer Straße, Dienstag, 20.08.2019, 21:06 Uhr

(fs)Ein bislang unbekannter Täter hat gestern Abend in der Heddingheimer Straße in Hattersheim die Scheibe eines, auf einem Parkdeck eines dortigen Einkaufmarktes, geparkten Skoda-Octavia eingeschlagen und eine Handtasche entwendet. Dabei konnte er von der geschädigten Pkw-Besitzerin sowie einem Zeugen zunächst festgehalten werden. Dem Täter gelang es allerdings sich zu befreien, sodass er zur Flucht ansetzte. Das Diebesgut warf der Täter, der als ca. 35-40 Jahre alt und ca. 170-175 cm groß beschrieben wurde, im Laufe seiner Flucht weg. Zeugenaussagen zufolge sei der Täter von schlanker Statur, habe dunkle, braune, kinnlange Haare sowie einen kurzen Bart um den Mund. Während der Tat war er mit einer langen grauen Arbeitshose der Marke "Engelbert-Strauss", einem dunkelgrauem T-Shirt mit blaugrünem Aufdruck sowie einer dunkelblauen Weste mit weißem Innenfutter bekleidet. Der durch den Täter verursachte Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

4. Unfall im Kreuzungsbereich, Hofheim am Taunus, Wilhelmstraße, Cohausenstraße, Dienstag, 20.08.2019, 15:00 Uhr

(fs)Im Kreuzungsbereich Wilhelmstraße / Cohausenstraße ereignete sich gestern Mittag ein Verkehrsunfall, bei dem eine 17-jährige Kraftrad-Fahrerin leicht verletzt wurde. Dieser geschah als eine wartepflichtige, die Cohausnstraße befahrende, 74-Jährige im Kreuzungsbereich die Haltelinie überfuhr. Zeitgleich beabsichtige die vorfahrtberechtigte 17-Jährige, welche die Wilhelmstraße befuhr, den Kreuzungsbereich zu passieren. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die 17-Jährige leicht verletzt wurde und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Dieser wird auf ca. 1.350 Euro geschätzt.

