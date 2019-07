Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Fahrrad entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Auffahrunfall

Ein 47-jähriger VW-Fahrer befuhr am Montag gegen 17 Uhr die Siemensstraße. Bei der Einmündung Höhenstraße fuhr er infolge Unachtsamkeit einem Pkw VW Touran auf. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Kernen im Remstal: Auto beschädigt

Ein in der Mozartstraße geparkter Pkw Ford Kuga wurde am Montagnachmittag mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter zerkratzte die Lackierung der linken Fahrzeugseite und verursachte hierbei einen Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798 entgegen.

Fellbach: Radfahrerin gestürzt

Eine 28-jährige Radfahrerin befuhr am Montag gegen 10.45 Uhr die Bahnhofstraße. Bei einem Fußgängerüberweg musste sie wegen eines querenden Fußgängers abbremsen. Dabei stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Das Rad prallte noch gegen einen geparkten Wagen und beschädigte diesen. Der Sachschaden beläuft sich auf 750 Euro.

Remshalden-Hebsack: Einbruchsversuch

Zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr versuchten unbekannte Diebe in ein Wohnhaus im Schwalbenweg einzubrechen. Die Einbrecher gelangten aber nicht ins Innere des Hauses. Die Eingangstüre des Wohnhauses wurde beim Versuch, diese aufzubrechen, beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Fahrraddiebstahl

Zwischen 13:50 und 16:50 entwendete am Montag ein bisher unbekannter Dieb am Bahnhof Winnenden ein schwarz-grünes Mountainbike der Marke Bulls. Das Fahrrad war mit einem Schloss an den dortigen Fahrradständern angeschlossen. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Rades oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Alfdorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag, zwischen 9:30 Uhr und 10:30 Uhr beim Rangieren auf dem Parkplatz der Post in der Hauptstraße einen geparkten Ford C-Max und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Ford entstanden ca. 2000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 928110 entgegen.

Rudersberg: Unfallflucht

Durch eine von einem vorbeifahrenden Fahrzeug herabfallende Warnbake wurde in der Nacht zum Dienstag gegen 0:10 Uhr in der Wieslaufstraße ein geparkter Toyota beschädigt. Am Toyota entstanden ca. 1500 Euro Sachschaden. Ob der Unfallverursacher das Herabfallen der Warnbake bemerkt hat, ist bislang unbekannt. Er sowie evtl. vorhandene Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell