Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall in Welzheim-Breitenfürst

Aalen (ots)

Welzheim-Breitenfürst - Kleintransporter kommt von der Fahrbahn ab

Am Montag gegen 17:40 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit einem Kleintransporter die Landesstraße von Pfahlbronn in Richtung Breitenfürst. Unmittelbar vor dem Ortseingang von Breitenfürst geriet er in einer langgezogenen Linkskurve aus unbekannter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen. Durch das Gegenlenken kam er anschließend nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte durch einen Graben in eine Hofeinfahrt einer Gärtnerei an der Einmündung zur Straße Hohenstaufenblick. Im weiteren Verlauf kippte der Transporter auf die Fahrerseite, schleuderte gegen eine Rabatte und wurde dadurch wieder aufgerichtet. Das Fahrzeug drehte sich um 180 Grad und kam rückwärts vor einem Gewächshaus zum Endstand. Der 48-Jährige wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Welzheim, die mit drei Fahrzeugen und 12 Mann ausgerückt war, aus dem Fahrzeug gerettet werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 50-jährige Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich auf etwa 9.000 Euro belaufen. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort, musste aber keinen Patienten aufnehmen. Da der Unfallfahrer unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben.

