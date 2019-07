Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Baumaschinen entwendet - Vandalismus - Unfälle

Essingen: Diebstahl von Baustelle

Im Baustellenbereich der Bahngleise entlang der B 29 wurden zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen zwei Materialcontainern aufgebrochen und Werkzeugmaschinen im Gesamtwert von ca. 5000 Euro entwendet. Die Polizei Aalen hat die Ermittlungen hierzu übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07361/5240 entgegengenommen werden.

Oberkochen: Roller-Fahrer stürzt und verletzt sich leicht

Leicht Verletzungen zog sich am Montagmorgen ein 45-jähriger Roller-Lenker zu, als er gegen 6.35 Uhr auf einem Feldweg zwischen Oberkochen und Königsbronn auf ins Schlingern geriet und stürzte.

Abtsgmünd: Wildunfall

Am Montagmorgen wurde gegen 6.30 Uhr ein Reh beim Queren der L 1073 kurz vor der Abzweigung Fischbach von dem Pkw eines 29-jährigen Opel-Fahrers erfasst und getötet, der von Pommertsweiler in Richtung Wilflingen unterwegs war. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Stark verschmutzte Fahrbahn führte zu Unfall - Polizei sucht Verursacher

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verschmutzte über einen längeren Streckenabschnitt, der von der Stiewingstraße bis zum Bärenhaldeweg in Hüttlingen führt, die Straße. Bei dem Material handelte es sich vermutlich um nasse Silage oder Maische, die vermutlich von einem nicht ordnungsgemäß geschlossenen Anhänger verloren wurde. Als am Montagmorgen ein 65-jähriger Motorradfahrer zusammen mit seiner Sozia die Stiewingstraße gegen 9.20 Uhr befuhr, kam er auf der stark verschmutzten Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Seine Sozia wurde dabei leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. An dem neuwertigen Motorrad entstand Schaden von ca. 3000 Euro. Die Straßenmeisterei sowie der Bauhof waren zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz. Hinweise auf den Verkehrsteilnehmer, der die Fahrbahn verunreinigte, erbittet die Polizei in Aalen, Tel. 07361/5240.

Westhausen: Radfahrer gestürzt und verletzt

Beim Linksabbiegen von der Jahnstraße auf den Hofwiesenweg stürzte ein 65-jähriger Radfahrer am Montagnachmittag gegen 13 Uhr alleinbeteiligt auf die Fahrbahn und zog sich dabei eine stark blutende Kopfplatzwunde zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Radfahrer hatte keinen Helm getragen.

Aalen: Unfallflucht

Auf dem oberen Parkdeck eines Supermarktes in der Daimler Straße wurde am Montag zwischen 10.30 Uhr und 11.40 Uhr ein Pkw KIA Sportage von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 2000 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Aalen, Tel. 07361/5240.

Oberkochen: Unfallflucht

Als ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Freitagmittag und Samstagvormittag von der Heidenheimer Straße in die Katzenbachstraße abbog, kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er beschädigte dabei drei Poller und eine Straßenlaterne. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ einen Schaden von ca. 1600 Euro.

Neuler: Wildunfall

Auf der K 3232 wurde kurz nach Ortsende Ramsenstrut ein Reh von dem Pkw eines 55-jährigen Ford-Lenkers erfasst und getötet. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellwangen: Sachbeschädigung an E-Ladepark

Am E-Ladepark in der Straße Untere Brühl wurde am frühen Montagmorgen gegen 3 Uhr an mehreren E-Fahrzeugen die Ladekabel gewaltsam herausgerissen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Ellwangen unter Tel. 07191/9300 entgegen.

Rosenberg: Wohnwagen beschädigt

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag wurden an einem Wohnwagen am Verbindungweg der K 3234 im Bereich Hinterbrand drei Fenster herausgerissen und die Kassette der Toilette in den Wald geworfen. Der Gesamtschaden am Caravan wird auf ca. 800 Euro beziffert. Wer sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Vandalen geben kann, sollte sich bitte mit der Ellwanger Polizei in Verbindung setzen.

Bopfingen: Straßenlaternen beschädigt

Mit einem Werkzeug beschädigten Unbekannte acht Straßenlaternen am Fußweg zwischen Oberndorf und Hahnenmühle im Bereich der Anschlussabdeckungen. Die Beschädigungen wurden vermutlich zwischen Donnerstag, 4.7. und Donnerstag 11.7. begangen, aber erst später bei der Polizei angezeigt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Bopfingen, Tel. 07362/96020.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Montagvormittag ein Radfahrer zu, als er gegen 8.40 Uhr im Bereich Hardtstraße/Oberbettringer Straße alleinbeteiligt vom Rad stürzte. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Zur Klärung der Unfalldetails sollten sich mögliche Unfallzeugen bei der Polizei Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171/3580 melden.

