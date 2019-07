Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mehrere Personen in Gewahrsam, Unfälle, Sachbeschädigungen, etc.

Aalen (ots)

Crailsheim: Auffahrunfall

An einer Baustellenampel entlang der K2641 musste am Samstag gegen 15:20 Uhr ein 20-Jähriger seinen Ford-Transit abbremsen, da die Ampel auf Rot schaltete. Eine dem Ford folgende 41-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Hyundai auf den Ford auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.500 Euro.

Langenburg: Verkehrsunfallflucht

Ein auf dem Freibad-Parkplatz in der Straße In der Strut zwischen 6:00 Uhr und 9:30 Uhr abgestellter Ford wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer im Bereich des Hecks beschädigt. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim-Onolzheim: Junger Mann randaliert und kommt in Gewahrsam

Am frühen Sonntagmorgenkurz nach 1:00 Uhr randalierte ein 19-Jähriger vor einer Wohnung in der Aalener Straße. Als die alarmierten Streifenbeamten dort eintragen, fing der Mann an die Polizisten zu beleidigen und stieß ihnen gegenüber Drohungen aus. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Auf der Fahrt zum Revier, wie auch auf der Dienststelle hielten die Tiraden und Ausfälle des Mannes an. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Crailsheim: Betrunkener Randaliert an Tankstelle

Ein 30 Jahre alter Mann bekam am frühen Sonntag kurz vor 4:00 Uhr keinen Alkohol mehr an einer Tankstelle in der Straße Alter Postweg. Daraufhin fing der Mann an zu randalieren. Die eingesetzten Beamten ging der Mann ebenfalls in aggressiver Weise an. Als er anfing Gegenstände in Richtung der Polizisten zu werfen, musste Pfefferspray gegen den Mann eingesetzt werden. Mehrere Beamte waren notwendig, den aggressiven Mann unter Kontrolle zu bringen. Dabei wurde der Randalierer selbst leicht am Kopf verletzt. Auch zwei Beamte wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Blaufelden: Anhänger löst sich während der Fahrt

Ein 47-Jähriger Mercedes-Fahrer war mit einem Gespann aus Klein-Laster und Anhänger am Sonntag gegen 7:15 Uhr in der Crailsheimer Straße in Richtung Rot am See unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich der Anhänger von dem Zugfahrzeug und kollidierte mit einer Gartenmauer. An dem Anhänger entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Frankenhardt: Motorradfahrerin stürzt

Eine 16-jährige Motorradfahrerin war am Sonntag gegen 16:00 Uhr von Sandhof in Richtung Eckarrot unterwegs. In einer Linkskurve kurz vor Eckarrot kam sie zu weit nach rechts ins Bankett und verlor die Kontrolle über ihr Yamaha-Zweirad. Dadurch stürzte sie von dem Motorrad. Die junge Frau wurde von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an dem Motorrad beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Mainhardt: Drei Betrunkene auf Tour

Mehrere Zeugen meldeten am Samstag drei augenscheinlich betrunkene Männer in einem Chevrolet. Gegen 10:15 Uhr meldete sich eine Angestellte eines Discountermarktes und teilte mit, die Männer würden sich in dem Markt daneben benehmen. Beim Eintreffen der Streife waren die drei Trunkenbolde bereits weiter gezogen. Kurze Zeit später meldete sich der Bademeister eines Freibades in der Straße Steinbühl, dass drei betrunkene Männer im Bad randalieren würden. Beim Eintreffen der Streife konnten die drei Männer, die bereits vorher betrunken im Auto und in dem Discountermarkt aufgefallen waren, angetroffen werden. Da das Trio verbal sehr aggressiv war, wurden Ihnen zunächst Handschließen angelegt und sie anschließend mit zur Dienststelle gebracht. Ein erster Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille, 2,2 Promille und 2,8 Promille. Einer der Männer, ein 39-jähriger Pole, verhielt sich auch auf der Dienststelle weiter sehr aggressiv, beleidigte die Beamten und zeigte den Hitlergruß, weshalb er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Nacht zum Sonntag in einer Gewahrsamszelle verbringen musste. Die Ermittlungen, welcher der Männer das Fahrzeug gesteuert hatte, dauern an. In diesem Zusammenhäng droht dem Fahrer dann ein entsprechendes Strafverfahren. Auf den 39-Jährigen kommt zudem ein Strafverfahren wegen der Verwendung verfassungswidriger Organisationen zu.

Schwäbisch Hall: Streifenwagen beschädigt

Zwischen Samstag, 23:44 Uhr und Sonntag, 00:00 Uhr wurde ein in der Steinbacher Straße abgestellter Streifenwagen von Unbekannten beschädigt. Das Auto wurde zerkratzt und Teile abgerissen. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Untermünkheim: Auto kommt von Fahrbahn ab

Eine 37 Jahre alte VW Golf-Fahrerin war am Sonntag, gegen 14:00 Uhr auf der B19 aus Richtung Gelbingen in Fahrtrichtung Untermünkheim unterwegs. Am Ausgang einer Rechtskurve kam sie von der Fahrbahn ab und prallte hier gegen ein Wasserrohr im Straßengraben. Dabei stellte sich der Wagen quer. An dem Golf entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Braunsbach: Dieseldiebstahl

Unbekannte öffneten zwischen Samstag, 23:00 Uhr und Sonntag, 11:00 Uhr gewaltsam den Tankdeckel eines auf dem Parkplatz Kochertalbrücke geparkten ÖLKW und entwendeten aus dem Treibstofftank des Fahrzeugs rund 400 Liter Diesel. Der Wert des Kraftstoffs beträgt rund 520 Euro. Der Sachschaden an dem LKW beläuft sich auf etwa 50 Euro.

Hinweise bitte an die Verkehrspolizei Schwäbisch Hall unter Telefon 07904 9426-0.

