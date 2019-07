Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Unfälle & Schwelbrand

Rems-Murr-Kreis (ots)

Korb: Einbruch in Freibad

In der Nacht auf Samstag, gegen 0:40 Uhr brachen bisher unbekannte Täter den Kassenautomat des Korber Freibades auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Freitagabend, 23 Uhr und Samstagmorgen, 8:40 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen im Tannenweg geparkten Seat Ibiza und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Seat entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 oder direkt beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Weinstadt: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Eine 80 Jahre alte Hyundai-Fahrerin übersah am Sonntagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, dass eine 61-jährige Frau die Strümpfelbacher Straße am Fußgängerweg überqueren wollte und erfasste diese. Die Fußgängerin wurde nach dem Zusammenstoß mit dem Pkw zu Boden geschleudert und verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt die Dame aber glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen 15 Uhr und 19:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Sonntag in der Schmidener Straße einen geparkten Ford und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Ford entstanden ca. 1000 Euro Schaden. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Unfall mit hohem Sachschaden

Rund 18.500 Euro Sachschaden sowie ein Leichtverletzter sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag, gegen 15 Uhr auf der Alten Bundesstraße. Ein 51 Jahre alter Opel-Fahrer bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende 63-jährige Daimler-Fahrer an einer roten Ampel bremsen musste und fuhr auf diesen auf. Der Daimler-Fahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt.

Schorndorf: Schwelbrand in Shisha-Bar

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einer Shisha-Bar in der Rosenstraße zu einem Schwelbrand. Dieser wurde vermutlich durch glühende Kohlestücke, die in einem Blecheimer entsorgt wurden, ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr Schorndorf kam mit 28 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Lebensmittelkühlwagen aufgebrochen

Zwischen Samstagabend, 22 Uhr und Sonntagmorgen, 9:30 Uhr wurde ein Lebensmittelkühlwagen, der im Rahmen der Remstalgartenschau im Schloßgarten abgestellt ist, aufgebrochen. Aus dem Kühlwagen wurde Fleisch im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Einbruch in Minigolfanlage

Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag brach ein bisher unbekannter Dieb in die Minigolfanlage in der Christian-Friedrich-Werner-Straße ein und entwendete dort zwei Wildkameras. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch unbekannt. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Eine 25-jährige Fiat-Fahrerin wollte am Sonntag, gegen 13:45 Uhr von der Landesstraße 1152 auf die Landesstraße 1151 einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt einer 29 Jahre alten Opel-Fahrerin. Beim Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen zogen sich sowohl die Opel-Fahrerin, als auch die Beifahrerin im Fiat leichte Verletzungen zu. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Unfall mit hohem Schaden auf der Bundesstraße

Über 30.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend, gegen 23 Uhr auf der B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein 20 Jahre alter BMW-Fahrer kam mit seinem Pkw auf Höhe Haubersbronn ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der BMW eines hinterherfahrenden 43 Jahre alten Mannes wurde durch umherfallende Trümmerteile ebenfalls beschädigt. Die Bundesstraße musste aufgrund der Vielzahl an Trümmerteilen zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden.

Allmersbach im Tal: Auto übersehen

Ein 28-jähriger Skoda-Fahrer fuhr am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr rückwärts von einem Fußweg auf die Straße Samenäcker. Dabei missachtete er die Vorfahrt und stieß mit einer 29-jährigen Seat-Fahrerin zusammen. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Fellbach: Unfallflucht

Ein in der Kleiststraße geparkter Pkw VW Up wurde zwischen letzten Mittwoch und Samstag bei einem Unfall beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer stieß gegen den am Fahrbahnrand geparkten Wagen und flüchtete anschließend. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 1200 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer erbittet die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720.

Fellbach: Einbruch

In der Schorndorfer Straße wurde am Sonntag in eine Bar eingebrochen. Über eine aufgebrochene Tür gelangten die Täter zwischen 00.30 Uhr und 2 Uhr in die Geschäftsräume, wo mehrere Spielautomaten aufgebrochen wurden. Die Diebe erbeuteten daraus die Geldschächte sowie einen Bediengeldbeutel, der in einer Theke hinterlegt war. Die Summe des erbeuteten Geldes konnte bislang noch nicht beziffert werden. Die Polizei in Fellbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun hierzu um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

