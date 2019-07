Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Betrunkener in Polizeigewahrsam - Autofahrer im Wald stekckengeblieben - Autoreifen entwendet - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Aalen: Glücklicherweise falscher Alarm

Mit insgesamt 7 Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften rückten die Freiwilligen Feuerwehren Aalen, Wasseralfingen und Unterkochen am Sonntagabend zu einem vermeintlichen Brand aus. Kurz nach 22 Uhr war vom Ostalbklinikum Brandalarm ausgelöst worden. Schnell stellte sich heraus, dass es glücklicherweise kein Feuer gab, sondern eine technische Störung den Alarm ausgelöst hatte.

Aalen: In Polizeigewahrsam genommen

Bis zum nächsten Morgen musste ein 41-Jähriger in Polizeigewahrsam bleiben, nachdem er sich am Sonntagabend gründlich daneben benommen hatte. Beamte des Polizeireviers Aalen kontrollierten gegen 22.30 Uhr in der Stuttgarter Straße ein Fahrzeug samt Insassen. Der 41-Jährige, der auf dem Beifahrersitz saß, provozierte die Polizeibeamten von Anfang an. Der Mann, der sichtlich alkoholisiert war, stieg aus dem Fahrzeug aus und beleidigte die eingesetzten Beamten. Auf Anforderung wieder in den Pkw zu steigen, reagierte er nicht, sondern wurde zusehends aggressiver. Nachdem der 41-Jährige sich weiterhin unbelehrbar zeigte, wurde er mit zur Dienststelle genommen. Während der Fahrt spuckte er einen Beamten an und stieß weitere Beleidigungen aus. Da nicht davon auszugehen war, dass der 41-Jährige sein Verhalten ändern wird, wurde der Gewahrsam angeordnet.

Abtsgmünd: 71-Jähriger hat sich im Wald verfahren

Aus Sorge um seinen 71 Jahre alten Vater verständigte ein 29-Jähriger am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr die Polizei und bat um Hilfe. Der junge Mann gab an, dass sein Vater gegen 15.30 Uhr mit seinem Pkw von der Hammerschmiede in Richtung Schwäbisch Gmünd aufgebrochen sei und sich offenbar verfahren hat. Bei einem Telefongespräch habe er nur sagen können, dass er über eine Umleitung auf der B 19 gefahren ist und konnte als Anhaltspunkt lediglich ein altes Bauernhaus angeben. Unter Einsatz eines Polizeihubschraubers konnte der Pkw im Waldgebiet bei Fach in einer Senke festgestellt werden, wo es im Schlamm feststeckte. Der 71-Jährige musste wegen gesundheitlicher Probleme ärztlich behandelt werden. Hierzu wurde ein Rettungswagen auf den nächst befahrbaren Waldweg geordert. Der Pkw wird im Laufe des heutigen Montags geborgen.

Lauchheim: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Pkw Nissan beschädigte eine 34-Jährige am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz der Kapfenburg den Pkw Citroen einer 41-Jährigen. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7000 Euro.

Aalen: Reifen entwendet

Über das vergangene Wochenende entwendeten Unbekannte von einem Sattelanhänger, der in der Robert-Bosch-Straße abgestellt war, zwei Reifen samt Felgen der rechten Hinterachse. Die Reifen der Marke Conti Hybrid samt Felgen haben einen Wert von rund 1600 Euro. Hinweise auf die Täter bzw. den Verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Neresheim: Motorradfahrer gestürzt

Bereits am Samstagabend gegen 19.15 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Motorrad die Landesstraße 2033 zwischen Iggenhausen und Neresheim. Im Eingang einer langgezogenen Rechtskurve rutschte das Vorderrad des Motorrades weg und der Biker stürzte zu Boden. Das Fahrzeug schleuderte auf die Gegenfahrbahn und prallte dann gegen die Leitplanke. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 6000 Euro.

Aalen: Führerschein beschlagnahmt

Ein Autofahrer verständigte am Samstagabend gegen 18.40 Uhr die Polizei, nachdem er offenbar ab Mögglingen einem Pkw Ford Focus hinterherfuhr, der in auffälligen Schlangenlinien fuhr und dabei auch auf den Grünstreifen kam. Das Fahrzeug konnte auf der Ebnater Steige angehalten und der 21 Jahre alte Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der junge Mann alkoholisiert war. Er musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 41-Jähriger ihren Pkw Kia am Samstag gegen 18.15 Uhr auf der Aalener Straße anhalten. Ein 30-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Ford Fiesta auf, wobei ein Sachschaden von rund 7000 Euro entstand.

Ellwangen: Unfallflucht

Kurz vor 19 Uhr am Sonntagabend streifte ein 27-Jähriger auf der B 290 zwischen Schweighausen und Crailsheim mit seinem Pkw Mercedes Benz den entgegenkommenden Pkw Mercedes eines 56-Jährigen. Der Unfallverursacher, der wegen überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geraten war, fuhr nach der Kollision unbeirrt weiter. Das Fahrzeug konnte von Beamten des Polizeireviers Ellwangen in einer Parkbucht vor Schweighausen festgestellt und der 27-jährige Unfallverursacher ermittelt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4800 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Überholen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Drei verletzte Fahrzeuginsassen sowie ein Sachschaden von rund 60.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend ereignete. Kurz vor 22 Uhr überholte ein 29-Jähriger mit seinem Pkw Opel auf der B 29 Verteiler Ost in Fahrtrichtung Aalen einen vorausfahrenden Lkw. Beim Überholen kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw VW Passat eines 40-Jährigen, wodurch der Opel im weiteren Verlauf auch gegen den überholten Lkw prallte. Die beiden 25 und 35 Jahre alten Beifahrer des Unfallverursachers erlitten leichte Verletzungen; beide konnten nach ärztlicher Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Der 40-jährige VW-Fahrer wurde schwer verletzt; er wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Zur Klärung der weiteren Unfalldetails werden Unfallzeugen gebeten, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte in der Zeit zwischen Donnerstagmorgen 5.30 Uhr und Sonntagnachmittag 16.20 Uhr einen Sachschaden von rund 1500 Euro, als er einen am Fahrbahnrand der Konrad-Adenauer-Straße stehenden Pkw Skoda beschädigte. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Heubach: E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 74 Jahre alter E-Biker bei einem Sturz am Sonntagvormittag zu. Kurz vor 11 Uhr befuhr der Radler die Fritz-Spießhofer-Straße bergabwärts in Fahrtrichtung Heubach. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er auf regennasser Straße in einer Rechtskurve zu Fall und stürzte in den Straßengraben. Der Mann wurde von einem 32-Jährigen aufgefunden, der erste Hilfsmaßnahmen einleitete und die Rettungskräfte verständigte. Der 74-Jährige, der zum Zeitpunkt des Unfalls einen Schutzhelm trug, wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Bartholomä: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1221 zwischen Bartholomä und Möhnhof erfasste eine 50-Jährige am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr ein die Fahrbahn querendes Reh. Bei dem Anprall wurde das Tier getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

