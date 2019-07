Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl von Cityroller in Rheinfelden - 9-jähriger wird dreist bestohlen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Stadt Rheinfelden

Am Donnerstag, dem 11.07.2019, wurde in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 16:00 Uhr ein schwarzer Cityroller vor der Goetheschule in der Adolf-Senger-Straße gestohlen.

Der Besitzer, ein 9-jähriger hatte den Roller der Marke Pearl, mit XXL-Rädern und zweifacher Federung vor der Schule unverschlossen in den Fahrradständer gestellt. Der Roller ist erst sechs Monate alt und kostete 80 Euro.

Hinweise zum Dieb und/oder zu dem beschriebenen Fahrzeug bitte an das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623/7404-0.

