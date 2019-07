Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Falschfahrer

Aalen (ots)

B 14, Schwaikheim bis Waiblingen: Falschfahrer verursacht Unfälle

Am Sonntag gegen 12:35 Uhr gingen bei der Notrufzentrale des Polizeipräsidiums Aalen erste Falschfahrermeldungen ein, wonach ein PKW offenbar an der Anschlussstelle Schwaikheim auf der falschen Fahrbahn in Richtung Stuttgart aufgefahren sei. Der 28-jährige Fahrer eines schwarzen PKW Audi A4 mit rumänischer Zulassung war auf der B 14 überwiegend auf dem Standstreifen in Richtung Stuttgart gefahren, wechselte zwischendurch allerdings auch mehrmals den Fahrstreifen. Auf Höhe vom Parkplatz Korber Kopf konnte eine Autofahrerin einen Unfall nur durch Ausweichen vermeiden. Auf Höhe der Anschlussstelle Waiblingen-Mitte streifte das Auto des 28-Jährigen ein ordnungsgemäß in Richtung Winnenden fahrenden PKW, wodurch Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro entstand. Der 28-Jährige setzte seine Fahrt jedoch ohne anzuhalten fort. Im Bereich des Teilers B 14 / B 29 wurden weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet, wobei ein Auto beim Ausweichen gegen einen Randstein schleuderte. Hierbei entstand jedoch nur geringer Sachschaden. Der Audi konnte gegen 12:50 Uhr durch eine Streife auf Höhe der Anschlussstelle Waiblingen-Süd angehalten werden. Warum der 28-Jährige in die falsche Richtung aufgefahren war, konnte bislang nicht geklärt werden. Die Polizei bittet weitere Fahrzeugführer, die durch den Falschfahrer gefährdert wurden, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950422 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell