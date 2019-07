Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle und Schwelbrand

Fellbach - Füßgängerin angefahren

Am Samstag gegen 18:30 Uhr fuhr ein 68-Jähriger mit seinem PKW Honda in der Ludwigsburger Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Hegnacher Straße übersah er offenbar eine 71-Jährige den dortigen Fußgängerüberweg benutzte. Das Auto des 68-Jähriger erfasste die Frau und sie stürzte. Die Frau musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

B 14, Waldrems - Bei Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Am Samstag gegen 21:40 Uhr befand sich eine 43-Jährige mit ihrem PKW auf der der B 14 in Richtung Stuttgart. Sie wollte an der Ampelkreuzung in Waldrems nach links in Richtung Waldrems abbiegen und wartete vor der roten Ampel auf der Linksabbiegerspur. Sie entschloss sich dann jedoch geradeaus in Richtung Stuttgart weiter zu fahren und scherte dazu nach rechts aus, um auf die Geradeausspur zu wechseln. Hierbei übersah sie den PKW eines 30-Jährigen, der sich neben ihr auf der Geradeausspur befand. Es kam zur Kollision und der 41-jährige Beifahrer im Auto der 43-Jährigen wurde leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Schorndorf - Schwelbrand in Shisha-Bar

Am Sonntag gegen 07:50 Uhr musste die Schorndorfer Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in einer Shisha-Bar in der Rosenstraße ausrücken. Ein Hausbewohner hatte den Rauchmelder gehört und schließlich die Rettungskräfte alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass im Holzboden der Shisha Küche ein Schwelbrand ausgebrochen war. Zur Bekämpfung der Glutnester musste der Boden durch die Feuerwehr aufgebrochen werden. Der Brand war nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Die Schadenshöhe dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen. Als Brandursache kommen heiße Shisha-Kohlereste in Frage, die in einem Metalleimer auf dem Boden abgestellt waren, und deren Hitze sich offensichtlich auf den Boden übertragen hatte. Die Rosenstraße musste wegen der Einsatzfahrzeuge kurzfristig gesperrt werden. Die Feuerwehr Schorndorf war mit sieben Fahrzeugen und 28 Mann am Einsatzort.

