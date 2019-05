Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme wegen Diebstahl - 2400 Euro Geldstrafe bezahlt

Freiburg (ots)

Eine Streife der Bundespolizei konnte am Donnerstagvormittag in der Nähe des Hauptbahnhof Freiburg einen gesuchten Straftäter festnehmen. Der bosnische Staatsangehörige war durch die Staatsanwaltschaft Freiburg wegen Diebstahl zur Festnahme ausgeschrieben und zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro verurteilt. Auf der Dienststelle der Bundespolizei konnte diese hohe Geldsumme durch einen Bekannten des 70-Jährigen bezahlt werden. Der Festgenommene konnte somit seinen Weg als freier Mann fortsetzen.

