Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter Straftäter an der französischen Grenze festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Mittwochnacht an der Dreiländerbrücke in Weil am Rhein einen 28-Jährigen Mann verhaftet. Der französische Staatsangehörige wurde wegen Trunkenheit im Verkehr gesucht. Die Staatsanwaltschaft Offenburg fahndete mit einem Haftbefehl nach dem Mann. Der Gesuchte konnte die auferlegte Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro begleichen und so eine 40-tägige Haftstrafe abwenden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Eva Bergler

Telefon: + 49 7628 - 8059 - 102

E-Mail: bpoli.weil.oea@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell