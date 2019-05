Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fahrkartenautomatenaufbruch - Bundespolizei sucht Zeugen

Köndringen (ots)

Unbekannte Täter haben am Montagmorgen am Bahnhof Köndringen einen Fahrkartenautomaten aufgebrochen. Die Tat ereignete sich gegen 05:25 Uhr. Der Automat wurde unter massiver Gewalteinwirkung aufgehebelt um an die Geldkassette zu gelangen. Wieviel Bargeld die Täter entwendet haben und auf welche Summe sich der Gesamtschaden beläuft, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat die Tat oder verdächtige Personen am Bahnhof Köndringen beobachtet und kann Hinweise zur Tat und/oder den Tätern geben? Wer Hinweise zu auffälligen Personen, Fahrzeugen oder Geräuschen in den Morgenstunden des Montags in der Gegend um den Bahnhof Köndringen wahrgenommen hat, wird gebeten sich mit der Bundespolizei Weil am Rhein, Tel. 07628 80590, in Verbindung zu setzen.

