Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Nach der Ausnüchterung ins Gefängnis

Freiburg (ots)

Da er sich stark alkoholisiert am Bahnsteig 1 des Hauptbahnhof Freiburg aufgehalten hat, wurde ein 51-Jähriger am Freitagnacht durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen den polnischen Staatsangehörigen eine Ausschreibung zur Festnahme bestand. Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde er durch die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen gesucht. Zu vollstrecken war eine Geldstrafe in Höhe von 4000 Euro oder 100 Tage Ersatzhaft. Da er den geforderten Geldbetrag nicht begleichen konnte wurde er durch die Bundespolizisten festgenommen. Bevor er die Verbüßung seiner Haftstrafe im Gefängnis antrat, musste der 51-Jährige über Nacht in der Gewahrsamszelle des Bundespolizeireviers ausnüchtern. Am Samstagmorgen konnte er dann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden.

