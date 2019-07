Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Heckenbrand, Verkehrsunfallflucht, Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Spiegelberg: Feuerwehreinsatz wegen Heckenbrand

Am Freitag, gegen 14:26 Uhr, gerieten ca. 25 Quadratmeter einer Hecke in der Bergstraße aus unbekannter Ursache in Brand, wobei auch Bäume in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Feuerwehren Spiegelberg und Sulzbach/Murr, mit insgesamt 25 Mann und 6 Fahrzeugen zur Brandbekämpfung im Einsatz, konnten das Feuer schnell löschen. Es entstand geringer Sachschaden.

Fellbach: Mercedes gestreift - hoher Sachschaden

Der 40 Jahre alte Lenker eines Lkw streifte am Freitag, gegen 14:00 Uhr, einen in der Remstalstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes, an welchem dabei ein geschätzter Schaden in Höhe von 12.000 Euro entstand. Der Schaden am Lkw beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

Weinstadt: Geparktes Auto touchiert und abgehauen

Am Freitag, in der Zeit zwischen 06:30 und 12:50 Uhr, touchierte ein bislang nicht bekannter Fahrzeuglenker beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß in der Heerbergstraße geparkten Hyundai und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Hyundai beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/9500, bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen könne, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

- PvD -

Telefon: +49 (0)7151 950-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell