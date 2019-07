Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Flächenbrand - Maisfeld beschädigt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Welzheim: Mais niedergefahren

Auf einem Acker im Bereich der Straße Obere Bausche fuhr ein unbekannter Autofahrer Maispflanzen auf eine Länge von ca.250 Metern nieder. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Wer Hinweise zur Tat geben kann, die sich zwischen Mittwoch und Donnerstag ereignete, sollte sich bitte mit der Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810 in Verbindung setzen.

Winnenden: Von Sonne geblendet

Eine 87-jährige Autofahrerin befuhr am Freitag gegen 8 Uhr die Forststraße. Von der tiefstehenden Sonne geblendet kam sie von dem Streckenverlauf ab und stieß gegen einen Wohnwagen. Sie verursachte hierbei 4000 Euro Sachschaden.

Leutenbach: Radfahrer übersehen

In der Straße Riedklinge wollte am Freitagmorgen gegen 6 Uhr ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer rechts in einen Feldweg einbiegen. Hierzu scherte er nach links aus und übersah einen entgegengekommenen Radfahrer. Der Radfahrer streifte das Auto und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Waiblingen: Betrunkener Autofahrer

Ein 24-jähriger Autofahrer bog am Donnerstag gegen 23 Uhr in der Fronackerstraße mit überhöhter Geschwindigkeit in die Tiefgarage des Finanzamtes ein. Hierbei verlor er die Kontrolle und prallte gegen einen Betonpfosten. Der Autofahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Weil der Mann betrunken war und sich Anhaltspunkte auf eine Drogenbeeinflussung ergaben, wurden von der Polizei auch entsprechende Untersuchungen veranlasst. Dem Autofahrer drohen noch weitere Strafverfahren. Zum einen weil er ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto gefahren war und zum anderen habe er im Vorfeld bereits Freunde körperlich angegangen und verletzt, die ihn wohl von der Trunkenheitsfahrt abhalten wollten. Die Ermittlungen hierzu dauern jedoch noch an.

Großerlach-Mannenweiler: Feuerwehreinsatz

Am Freitagmittag gegen 13.45 Uhr geriet ein Waldstück zwischen Mannenweiler und Marbächle in Brand. Die Feuerwehren Murrhardt und Großerlach waren insgesamt mit fünf Löschfahrzeugen und 28 Einsatzkräften zum Löschen des Flächen- bzw. Waldbrandes im Einsatz. Letztlich waren ca. 300 Quadratmeter bewaldetes Gebiet von dem Feuer betroffen, ehe es gegen 14.30 Uhr gelöscht werden konnte. Die Brandursache und die Höhe des Schadens ist unklar.

