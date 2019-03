Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, 2,36 Promille bei Verkehrsunfall auf Theodor-Heuss-Brücke

Mainz (ots)

Am 06.03.2019, gegen 08:43 Uhr, kam es auf der Theodor-Heuss-Brücke in Fahrtrichtung Hessen zu einem Unfall zwischen einem Audi- und einem BMW-Fahrer. Der Audi musste aufgrund stockenden Verkehrs sein Fahrzeug zum Stillstand bringen. Der 57-jährige BMW Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Audi auf. Dadurch wurden die Airbags am BMW ausgelöst. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab 2,36 Promille. Durch den Unfall wurde die Beifahrerin des Audi und der Unfallverursacher leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

