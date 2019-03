Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Smartphonediebe in Untersuchungshaft

Mainz (ots)

Donnerstag, 7. März 2019

Nachdem sie am Rosenmontag insgesamt 36 Handys entwendet haben, sitzen zwei von drei Personen, auf Anordnung eines Haftrichters mittlerweile in Untersuchungshaft. Der Richter sah es dabei als erwiesen an, dass die in einem Hotelzimmer in Weisenau angetroffen Männer für die Diebstähle in Frage kommen. Bei der dritten Person war dieser Nachweis nicht zu führen. Nachdem die Polizei Mainz am Fastnachtsdienstag in den sozialen Medien, Opfer von Handydiebstählen dazu aufgerufen hat, sich zu melden, konnten bis zum Donnerstagmorgen 25 Smartphones zugeordnet werden. Diese können demnächst ihren Eigentümern wieder ausgehändigt werden. Die Kriminalpolizei Mainz bedankt sich bei den vielen Unterstützern für das Teilen der Beiträge in den sozialen Medien.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell