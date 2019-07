Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Bopfingen-Aufhausen - Auffahrunfall

Am Samstag gegen 16:20 Uhr hielt ein 58-Jähriger mit seinem PKW Audi in der Lauchheimer Straße in Aufhausen vor einer Fußgängerampel an. Der hinter ihm fahrende 19-jährige VW-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den bereits stehenden Audi auf. Durch den Aufprall wurde der 58-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro.

Bopfingen - Ins Schleudern gekommen

Am Sonntag gegen 01:30 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem PKW BMW die Neue Nördlinger Straße in Richtung Trochtelfingen. Da er auf der regennassen Fahrbahn offenbar zu schnell unterwegs war, geriet sein Auto ins Schleudern und kam nach rechts von der Straße ab. Das Auto prallte schließlich gegen die Hauswand des "Ipf Treff" wodurch ein Gesamtschaden von ca. 24.000 Euro entstand. Der Beifahrer im BMW wurde durch den Unfall leicht verletzt.

