Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle

Heese - Garagenbrand +++ Polizei ermittelt gegen Jugendlichen

Celle (ots)

Am Sonntagabend (07.04.2019) um 21.11 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Garagenbrand in der Carstensstraße aus. Eine hier abgestellte Ottomane hatte angefangen zu brennen. Das Feuer erlosch selbstständig, so dass die Feuerwehr lediglich nachlöschen musste. Erste Ermittlungen der Polizei deuten auf vorsätzliche Brandstiftung hin. Ein Tatverdacht richtet sich derzeit gegen einen 15 Jahre alten Jugendlichen. Die Ermittlungen stehen noch am Anfang. Ob der Jugendliche auch für andere Brandlegungen verantwortlich sein könnte, ist Gegenstand der Untersuchungen. Es wird nachberichtet.

