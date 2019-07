POL-AA: Ostalbkreis:Rollerdiebstähle geklärt, Warnung vor falschen Gewinnversprechen, Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Aalen: Rollerdiebstähle aufgeklärt

Zwei Jugendliche und einen Heranwachsenden konnte das Polizeirevier Aalen mit Hilfe eines Hinweises aus der Bevölkerung ermitteln, die für mindestens sechs Rollerdiebstähle im Stadtgebiet von Aalen verantwortlich zeichnen. Von Unterrombach über die Innenstadt bis hin zum Grauleshof hielten die geständigen Diebe seit Mai Ausschau nach Motorrollern. Diese wurden dann zur Nachtzeit kurz geschlossen und zu anschließenden Spritztouren verwendet. Eine notwendige Fahrerlaubnis zum Führen der Motorroller hatte keiner der jungen Männer. Durch das Kurzschließen der Motorroller entstand an den Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Bis auf einen Roller konnten jedoch alle Fahrzeuge wieder aufgefunden werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Westhausen-Reichenbach: Fahrzeug übersehen

Auf rund 7500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 34-Jährige am Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr verursachte. Mit ihrem Pkw Audi bog sie vom Breitweg in die Industriestraße ein. Dabei übersah sie den Pkw VW eines 20-Jährigen und streifte diesen. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

Essingen: Aufgefahren

Auf der B 29 Höhe des Essinger Bahnhofs kam es am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Mit seinem Lkw fuhr eine 19-Jährige auf den verkehrsbedingt stehenden Pkw Ford eines 26-Jährigen auf.

Schwäbisch Gmünd: 4.000 Euro Sachschaden

Am Donnerstag gegen 17.40 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Lkw die Herlikofer Straße in Richtung Einhorntunnel. Dort kam er auf dem linken Fahrstreifen zu weit auf die mittlere Fahrspur, wo er den neben ihm fahrenden Pkw VW eines 69-Jährigen streifte. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Böbingen: Bei Unfall leicht verletzt

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen kurz vor 9 Uhr ereignete. Eine Smart-Fahrerin übersah beim Befahren der Rosensteinstraße einen wartendes Piaggio- Dreirad und fuhr auf das Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug auf die Seite geworfen; der Fahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen. Er wurde anschließend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Um das Gefährt wieder aufzustellen, rückte die Freiwillige Feuerwehr Böbingen samt Mitarbeitern des Bauhofes aus. Auch zwei Rettungswagenbesatzungen befanden sich am Unfallort.

Heubach: Fußgängerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Freitagmorgen eine 89 Jahre alte Frau zu, die gegen 9.20 Uhr mit ihrem Rollator in der Rechbergstraße unterwegs war. Die Seniorin wurde auf dem, Gehweg von einer 68-jährigen VW-Fahrerin übersehen, die rückwärts aus einem Grundstück auf die Straße ausfuhr. Die Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gschwend: Älteres Ehepaar böse betrogen

Mit mehreren tausend Euro bezahlte ein älteres Ehepaar seine Gutgläubigkeit; erst eine aufmerksame Bankmitarbeiterin machte dem Spuk ein Ende. Die beiden 71 und 77 Jahre alten Senioren wurden von einem Unbekannten Anfang Juli angerufen, der ihnen mitteilte, dass sie 90.000 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen hätten. Um das Geld überwiesen zu bekommen, müsste das Paar iTune-Karten kaufen und die entsprechenden Codes an den unbekannten Anrufer, der sich offenbar täglich meldete, durchzugeben. Nachdem das Paar dem Ansinnen mehrfach nachgekommen war und bereits einen erheblichen finanziellen Schaden erlitten hatte, wurde der Anrufer noch dreister und forderte die Überweisung von 3000 Euro. Glücklicherweise reagierte die Angestellte ihrer Hausbank richtig und überredete die beiden, die Überweisung nicht auszuführen.

Die Polizei rät:

- Machen Sie sich bewusst: wenn Sie nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben. - Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern. - Zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichte Sondernummern - Sprechen Sie am Telefon nicht über ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse - Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück - Sprechen Sie mit ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf

