POL-AA: Landkreis Schwäbsich Hall: Diebstahl von Diesel und Scheinwerfern - 16-jährige Moped-Fahrerin stürzt - Unfallflucht - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Reh erfasst

Am Freitag um 04:30 Uhr befuhr ein 51-jähriger VW Bus-Lenker die Kreisstraße 2509 von Gaggstatt in Richtung Wallhausen, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn sprang und von dem VW Bus erfasst wurde. Das Tier wurde tödlich verletzt. Am Bus entstand Schaden in Höhe von 2500 Euro.

Crailsheim: Fassade am Rathaus beschädigt

Vermutlich mit einem Fußtritt beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Fassade des Rathauses in der Ratsgasse. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Unfallflucht im Parkhaus

Zwischen Mittwochabend, 20 Uhr und Donnerstagmorgen, 09:30 Uhr, wurde ein Mercedes-Benz in der Tiefgarage am Schloßplatz beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Hinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800

Satteldorf: 16-jährige Moped-Fahrerin stürzt

Am Donnerstag um 13:55 Uhr fuhr ein Omnibus von Satteldorf kommend auf der Hauptstraße. Auf der Strecke musste der Omnibus an einem liegen gebliebenen LKW vorbei fahren, wozu der Busfahrer auf die Gegenfahrspur fuhr. Eine entgegenkommende 16-jährige Yamaha-Lenkerin musste deswegen stark abbremsen und stürzte deswegen. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der unfallverursachende Omnibus-Lenker setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 in Verbindung zu setzen.

Untermünkheim: Diebstahl von Diesel und Scheinwerfern

An insgesamt drei Lastwagen, die in Übrigshausen in der Straße Am Richtbach abgestellt waren, wurde im Zeitraum von Donnerstagabend, 21:30 Uhr bis Freitagmorgen, 04:40 Uhr, zwei Frontscheinwerfer und etwa 1230 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Insgesamt wird der Schaden auf etwa 4500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise auf die Diebstähle nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung des Steinbeisweg zur Robert-Bosch-Straße kam es am Donnerstag um 12:10 Uhr zu einem Unfall mit einer Schadensbilanz in Höhe von etwa 7500 Euro. Ein 57-jähriger Lenker eines Daimler-Benz Sprinter fuhr von der Robert-Bosch-Straße in den Kreuzungsbereich ein, ohne auf eine bevorrechtigte 58-jährige Ford Focus-Fahrerin zu achten, die ihrerseits den Steinbeisweg in Richtung Kreisstraße 2576 befuhr. Die Ford-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Oberrot: Unfall beim Überholen

Die Landstraße 1050 von Fichtenberg in Richtung Hausen an der Rot befuhr am Donnerstag um 17:15 Uhr ein 26-jähriger Golf-Fahrer. Auf der Strecke wollte der junge Mann einen vorausfahrenden Traktor überholen und setzte zum Überholen an. Hierbei übersah er einen 24-jährigen Seat-Fahrer, welcher ebenfalls den Traktor überholen wollte und sich bereits auf Höhe des Golf befand. Nach dem seitlichen Zusammenprall der beiden Fahrzeuge, kam der Seat nach links von der Fahrbahn ab. Der Golf prallte im weiteren Verlauf gegen den Traktor und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall, bei welchem niemand verletzt wurde, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Diebstahl von Trekkingrad

Ein graues Trekkingrad der Marke Ghost E9000 wurde am Donnerstag zwischen 08:30 Uhr und 15:45 Uhr, am Fahrradabstellplatz der Kinderklinik in der Straße Am Mutterhaus entwendet. Das Fahrrad war mit einem Spiralschloss gesichert, welches ebenfalls entwendet wurde. Der Wert des Rades liegt bei etwa 450 Euro.

