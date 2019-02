Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: ++ Länderübergreifende Kontrolle des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs auf der BAB 7 ++

Lüneburg (ots)

Die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Lüneburg überprüfte gestern, am 19.02.2019, im Rahmen einer länderübergreifenden Schwerpunktkontrolle auf der BAB 7 im Landkreis Harburg insgesamt 86 Fahrzeuge. Hiervon wiesen 57 der kontrollierten Fahrzeuge so erhebliche Mängel auf, dass insgesamt 18 Mal die Weiterfahrt untersagt wurde. Weiterhin kam es u. a. zu Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten sowie zu Verstößen gegen die Gefahrgutbeförderungseinheiten. In einem anderen Beispiel wurde bei einem Fahrzeug aus Bayern festgestellt, dass auf der letzten Achse des Aufliegers der Reifen inkl. Bremse fehlte. Im weiteren Verlauf wurde bei der Überprüfung eines Kleintransporters aus Rumänien festgestellt, dass sich statt der erlaubten 9 Personen insgesamt 13 Personen im Laderaum befanden. Da nur für 9 Personen Sitzplätze vorhanden waren, hatte man für die weiteren Mitfahrer einfach Plastikstühle ungesichert auf die Ladefläche gestellt.

