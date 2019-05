Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Bewaffnete Räuber überfielen Bewohner in ihrer Dümptener Wohnung- Sanitäter versorgten den schwer verletzten 26-jährigen Mieter

Essen (ots)

45475 MH-Dümpten: Überfallartig stürmten gestern Abend (Dienstag, 7. Mai gegen 20.15 Uhr) zwei bewaffnete Männer in eine Wohnung an den Denkhauser Höfe 83. Der 26-jährige Mülheimer Mieter und seine Lebensgefährtin hatten eine Freundin zu Besuch. Als die 20-jährige junge Frau aus Saarn sich verabschiedete und die Wohnungstür öffnete, stürmten zwei davor wartende Männer in die Räume. Mit einem Schlagwerkzeug drosch einer der Männer sofort heftig auf den überraschten Mieter ein, während der Komplize gezielt nach Wertgegenständen griff. Um jedwede Gegenwehr auszuschließen, sprühten sie auf der Flucht eine große Menge Reizgas in die Wohnung. Vor dem Haus trafen die Polizisten auf den schwer verletzten Mann und seine schockierte und verletzte 20-jährige Freundin. Die Augen und die Schleimhäute der beiden waren augenscheinlich stark geschwollen. Die beiden Räuber flüchteten zunächst unerkannt. Nachdem die Wohnung ausreichend gelüftet war, konnte auch die Hauskatze gefunden werden, die sich vor dem Angriff und dem Gas verkrochen hatte. Die nicht mehr anwesende Besucherin, die zuvor die Wohnungstür öffnete, konnte von Polizisten später an einer Bushaltestelle angetroffen werden. Durch ihre Aussagen und den bereits laufenden Ermittlungen, wie die Befragung von Zeugen, rückte die Frau schnell in den Kreis der Verdächtigen. Mit den Fakten konfrontiert, gestand sie den Beamten auf der Polizeiwache ihre Tatbeteiligung ein. Ihren 21-jährigen Freund und mutmaßlichen Räuber, nahmen die Beamten kurz darauf fest. Der dritte Beschuldigte ist noch auf der Flucht. Das Raubkommissariat 31 hat die Ermittlungen und die weiteren Vernehmungen der beiden Festgenommenen übernommen und klärt die weitere Vorgehensweise mit der Duisburger Staatsanwaltschaft und dem Mülheimer Amtsgericht ab. /Peke

