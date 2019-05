POL-E: Staatsanwaltschaft Essen/ Polizei Essen: Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt - Schüsse auf Mehrfamilienhaus in Essen-Stoppenberg

Polizei Essen

45141 Essen-Stoppenberg Am Samstag, den 27. April 2019 wurde gegen 04:00 Uhr auf das Fenster eines Mehrfamilienhauses in Stoppenberg geschossen. Der oder die Täter feuerten mit einer scharfen Schusswaffe durch ein Fenster in die Wohnung und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Nur einem glücklichen Umstand ist es zu verdanken, dass niemand bei dem Vorfall verletzt oder gar getötet wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt nun nach einem versuchten Tötungsdelikt und richtete zur Aufklärung des Sachverhaltes eine Mordkommission ein. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen und fragt: Wer hat in den frühen Morgenstunden die Schüsse in Stoppenberg gehört oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gehabt? Hinweise bitte an die Polizei Essen, Tel. 0201-829-0. / Hag

