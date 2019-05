Polizei Essen

POL-E: Essen: Mann von Auto angefahren - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45145 E.-Frohnhausen: Am Montag, 6. Mai, wurde auf der Mülheimer Straße ein 63-Jähriger von einem Auto angefahren. Der 63-jährige Renault-Fahrer fuhr gegen 12.30 Uhr über die Mülheimer Straße, als er von einem hinter ihm fahrenden grauen Kleinwagen angehupt wurde. An einer roten Ampel nahe der Berliner Straße hielt der 63-Jährige an, stieg aus seinem Auto und ging zu dem hinter ihm stehenden Wagen. Der 63-Jährige wollte wissen, wieso er angehupt wurde, bekam von dem Fahrer des grauen Kleinwagens jedoch keine Antwort. Stattdessen reagierte der unbekannte Fahrer aggressiv und schloss seine Fensterscheibe wieder. Der 63-Jährige stellte sich nun vor das Auto, um zu verhindern, dass der Fahrer davon fuhr. Der Unbekannte fuhr mehrfach kurz an und bremste seinen Wagen wieder, bis er bei einem Anfahren den vor ihm stehenden 63-Jährigen erfasste. Der Essener fiel zu Boden, blieb aber unverletzt. Der Unbekannte fuhr davon. Er ist etwa 25 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß und schlank. Er hat dunkle, kurze Haare und einen Bart. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell