Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Gestohlenes Wohnmobil und unterkühlter Fahrer

Frankfurt (Oder) (ots)

Am frühen Montagmorgen stellte eine gemeinsame Streife der Polizei Brandenburg und Bundespolizei ein gestohlenes Wohnmobil sicher. Der polnische Fahrer versuchte sich durch einen Sprung in die Oder ohne Erfolg der Festnahme zu entziehen.

Gegen 3:15 Uhr sollte ein Wohnmobil mit Berliner Kennzeichen durch eine gemeinsame Zivilstreife im Frankfurter Stadtgebiet kontrolliert werden. In dem Fahrzeug saß ein 31-jähriger polnischer Fahrer, der in Richtung Bundesgrenze fuhr. Als der Pole dies bemerkte, stoppte er das Wohnmobil und flüchtete zu Fuß in Richtung des Flusses "Oder". Um sich einer Festnahme zu entziehen, sprang der Mann ins Wasser und versuchte ans polnische Ufer zu schwimmen. Im Dunkeln verlor er dann die Orientierung und stieg auf der kleinen Insel "Frankfurter Ziegenwerder" wieder aus dem Wasser. Dort ist er dann unter dem Einsatz weiterer Streifen und eines Polizeihubschraubers festgenommen worden.

Ein Notarzt überwies den Mann mit einer Unterkühlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Polizisten leiteten wegen des Verdachts der Hehlerei ein Ermittlungsverfahren gegen den 31-jährigen Polen ein.

Die Brandenburger Polizei stellte das gestohlene Wohnmobil sicher und übernahm zuständigkeitshalber die abschließenden Ermittlungen.

