Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0702

Nach einem Raub am Mittwoch (26.6.) gegen 15.40 Uhr im Bereich Hüttenallee/Wethmar Mark sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 29-jährige Lünerin zu Fuß auf der Hüttenallee in Richtung Süden unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Wethmar Mark fuhr ein Fahrradfahrer von hinten an ihr vorbei und riss der Frau das Handy aus der Hand. Der Mann war kurz zuvor bereits an der Lünerin vorbeigefahren und hatte dann gewendet. Nach der Tat flüchtete der Radfahrer in Richtung Willi-Melchers-Straße.

Die 29-Jährige beschrieb den Tatverdächtigen wie folgt:

- etwa 25 bis 30 Jahre alt

- sehr schlanke Statur

- kurze mittelblonde Haare, ggf. leicht lockig

- westeuropäisches Aussehen

- sehr blasse Haut

- weißes T-Shirt mit Aufschrift auf der Vorderseite

- kurze schwarze Hose

- dunkles Herrenrad

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

