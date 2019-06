Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Kabeldiebstahl auf zwei Baustellen

Raesfeld (ots)

Auf Kupferkabel hatten es Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Raesfeld abgesehen. Die Täter machten sich auf zwei Baustellen an der Wehler Straße zu schaffen und entwendeten dabei zwei Kabel von circa 30 beziehungsweise 80 Meter Länge. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

