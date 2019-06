Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Geräte aus Lagerraum entwendet

Heiden (ots)

Vier Waagen, eine Etikettiermaschine und einen Freischneider haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Heiden gestohlen. Die Täter waren im Zeitraum zwischen 01.30 Uhr und 05.00 Uhr gewaltsam in den Lagerraum eines landwirtschaftlichen Gehöfts an der Straße Bloden Acker eingedrungen: Sie hatte ein Vorhängeschloss aufgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

