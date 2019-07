Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Unfallflucht - Wärmeofen entwendet - Vom Bremspedal gerutscht - Unfälle

Aalen (ots)

Neresheim-Dorfmerkingen: Leitpfosten beschädigt

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den eine Autofahrerin am Montag gegen 17.30 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Pkw Mitsubishi aus Unachtsamkeit zwei in der Felsenstraße aufgestellte Leitpfosten beschädigte.

Aalen: Unfallflucht

Bereits am vergangenen Freitag zwischen 16 und 17.35 Uhr beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker einen Pkw Opel, der in diesem Zeitraum auf dem Kundenparkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Wilhelm-Merz-Straße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Oberkochen: Vom Bremspedal gerutscht

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 64-Jährige am Montagmorgen verursachte. Von einem Parkplatz kommend, wollte sie gegen 9.15 Uhr mit ihrem Pkw VW Polo auf die Heidenheimer Straße einfahren. Die 64-Jährige rutschte versehentlich vom Bremspedal, so dass der Pkw einen Satz machte und auf ein vor dem Fahrzeug stehendes Baumschutzgitter auffuhr.

Oberkochen: Wärmeofen entwendet

In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag 15.30 und Donnerstagmorgen 5.45 Uhr entwendete ein Unbekannter aus der Werkstatt einer Firma in der Carl-Zeiss-Straße einen Wärme-/Umluftofen im Wert von rund 11.000 Euro. Der Ofen hat die Maße 80x80x80 cm und ein Gewicht von 330 kg. Der Polizeiposten in Oberkochen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel.: 07364/9559914.

Jagstzell: Von der Straße abgekommen

Mit seinem Pkw VW Passat befuhr ein 53-Jähriger am Montagabend gegen 22 Uhr die Straße Unterer Weiler in Fahrtrichtung Landesstraße 1060. Aus unbekannter Ursache kam er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab. Am Fahrzeug des 53-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ausgelaufenes Öl musste durch die Freiwillige Feuerwehr Jagstzell, die mit 11 Einsatzkräften vor Ort war, entfernt werden.

Kirchheim: Fahrzeug gestreift

Ein 50-Jähriger verursachte am Montagabend gegen 19.40 Uhr einen Sachschaden von rund 600 Euro, als er auf der Kreisstraße 3304 bei Goldburghausen mit seinem Wohnmobil zu weit nach links kam und hierbei den entgegenkommenden Mercedes Sprinter eines 54-Jährigen streifte. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Ellwangen: Parkrempler

Rückwärts parkte ein 72-Jähriger seinen Pkw Mercedes Benz am Montagabend kurz vor 18 Uhr auf dem Parkplatz Schießwasen aus. Dabei beschädigte er einen dort abgestellten Pkw VW Touran, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand.

Tannhausen: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1076 zwischen Tannhausen und Bergheim erfasste ein 46-Jähriger am Montagmorgen gegen 5.15 Uhr mit seinem Pkw Renault ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier verschwand nach dem Anprall im angrenzenden Gelände; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Herlikofen: Versuchter Einbruch

Bereits zwischen Freitagabend 20 Uhr und Samstagnachmittag 15 Uhr versuchten Unbekannte, gewaltsam in eine Wohnung In der Eck einzudringen. Der Einbruchsversuch misslang, jedoch hinterließen die Täter einen Sachschaden von rund 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Von einem Grundstück kommend, fuhr ein 33-Jähriger am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf die Schwerzerallee ein. Dabei übersah er den Pkw Mercedes Benz eines 81-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 1100 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Ausparken

Rund 1500 Euro Schaden entstand am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr, als eine 60-Jährige beim Ausparken ihres Pkw Opel einen in der Weißensteiner Straße abgestellten Pkw Daihatsu beschädigte.

Heubach: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Montag einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als er einen in der Gartenstraße abgestellten Pkw Ford streifte. Die Beschädigungen wurden gegen 14 Uhr bemerkt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd-Lindach: 3000 Euro Sachschaden

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montagmittag gegen 12 Uhr ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Ein ortsunkundiger 19-Jähriger beschädigte mit seinem Pkw VW Caddy in der Straße Im Gairen den Pkw Ford Fiesta eines 60-Jährigen.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: Pkw zu spät gesehen

Kurz vor 12 Uhr am Montagmittag ereignete sich in der Einhornstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Vom Parkplatz einer Bäckerei kommend, fuhr eine 28-Jährige mit ihrem Pkw Mercedes Benz in den fließenden Verkehr ein. Dabei übersah sie den Pkw Ford eines 38-Jährigen. Beide Fahrer blieben bei der folgenden Kollision unverletzt.

