Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Sachbeschädigung

Betzdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter trieben in der Nacht zum Sonntag in der Betzdorfer Fußgängerzone ihr Unwesen. Im Bereich des Fußgängerrondells in der Bahnhofstraße war großflächig Abfall verteilt und mehrere Pflanzen aus einem Beet gerissen worden. Ein kleines Bäumchen fand sich auf dem Konrad-Adenauer-Platz wieder. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

