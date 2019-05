Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Jugendliche Randalierer an Grillhütte Kaisereiche in Dierdorf unterwegs

Dierdorf (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (18./19.05.2019) wurde an der Grillhütte Kaisereiche randaliert. Es gab dort starke Verunreinigungen in Form von Müll und das Dach der Hütte wurde durch Feuer beschädigt. Etliche Bäume wurden beschädigt und die Hüttenwand mit Farbe besprüht. Eine Zeugin hatte mehrere Jugendliche in diesem Bereich gemeldet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

