Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

57581 Birken-Honigsessen, K 77, Wippetal (ots)

Am So., 19.05.2019, gegen 10:18 Uhr, befuhr eine 47-jährige Fahrerin mit ihrem Rennrad die K 77 aus Richtung "Fahren" kommend in Richtung Wippermühle. Es handelt sich um eine von Kraftfahrzeugen wenig befahrene sehr schmale Straße (3,3m) Straße, die häufig durch Radfahrer und Fußgänger genutzt wird. Eine 61-jährige Fußgängerin ging mit einem Begleiter auf dieser Straße in gleicher Richtung, wobei die 61-Jährige links auf der Fahrbahn ging. Die Rennradfahrerin beabsichtigte die Fußgänger zu überholen, betätigte die Klingel und rief diese an. Nach Angaben der 47-Jährigen reagierten die Fußgänger, indem der männliche Begleiter nach rechts ging, weshalb die 47-Jährige daraus schloss auch die links gehende Fußgängerin würde sich nach rechts begeben. Als sie an der Fußgängerin links vorbeifahren wollte, machte diese jedoch einen Schritt nach links, wodurch es zu einer leichten Kollision zwischen der Radfahrerin und der Fußgängerin kam. Beide stürzten eine kleine Böschung hinab in eine Wiese. Die Radfahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt und es entstand auch kein Schaden an dem Fahrrad. Die 61-jährige Fußgängerin erlitt eine Knieverletzung und wurde mittels RTW ins Krankenhaus verbracht.

