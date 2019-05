Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Graffiti

Unkel (ots)

Durch einen aufmerksamen Zeugen konnten 4 Jugendliche beobachtet werden, als diese am Samstagabend, den 18.05.2019, gegen 19:30 Uhr, die Brückenfundamente der B42 in Unkel mit Graffitis besprühten. Auf Ansprache durch den Zeugen flüchteten die jugendlichen Täter. Nach Aussage des Zeugen seien diese ca. 16-18 Jahre alt gewesen. Trotz unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr durch die Polizei gestellt werden. Es wurde eine Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugenhinweise zur Identifizierung der Täter werden erbeten an die Polizeiinspektion Linz/ Rhein unter 02644-9430.

