Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trickdiebstahl

Rheinbreitbach (ots)

Am Freitagmorgen, den 17.05.2019, gegen 09:00 Uhr, hob der Geschädigte Bargeld von einem Geldinstitut in Rheinbreitbach ab. Unmittelbar im Anschluss wurde er in der Rheinstraße von einer männlichen Person angesprochen, die ihn um etwas Kleingeld bat. Hierbei nutzte der Täter die Gutmütigkeit des Geschädigten aus und entwendete geschickt das Scheingeld aus der Geldbörse des Geschädigten. Dieser bemerkte den Diebstahl erst später. Der Täter war männlich und ca. 25-30 Jahre alt. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und entfernte sich nach der Tatbegehung mit einem weißen Mercedes Sprinter mit unbekanntem Kennzeichen. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Linz/ Rhein unter 02644-9430.

