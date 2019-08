Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Diebe in der Eisdiele.

Lippe (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Eisdiele in der Parkstraße eingestiegen. Zwischen 23 Uhr und 8 Uhr morgens waren die Täter am Werk und entkamen unerkannt mit etwas Bargeld. Wenn Sie Beobachtungen zum Vorfall gemacht haben, informieren Sie bitte das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell