Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Gefahr im Verzug

Ennepetal (ots)

Am Montag den 26.08.2019 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 13.52 Uhr, von der Kreisleitstelle Schwelm, zu einem Mehrfamilienhaus in die Hagenerstrasse alarmiert. Vor Ort kam es zu einer bedrohlichen Lage durch eine verschlossene Wohnungstür in Kombination mit Essen auf dem Herd. Durch die Kreisleitstelle wurde umgehend der Löschzug Ennepetal alarmiert. Zusätzlich zu den Einsatzkräften wurden Rettungskräfte des Ennepe-Ruhr-Kreis zu Einsatzstelle entsandt. Durch den erst eintreffenden Einsatzleitwagen konnte eine schnelle großräumige, Erkundung durchgeführt werden, sodass kurz nach Eintreffen weiterer Kräfte, über zwei verschieden Angriffswege versucht wurde einen schnellen Zugang zur Wohnung zu erlangen. Während ein Trupp über den Treppenraum versuchte die Tür mittels Spezialwerkzeug zu öffnen, wurde die Drehleiter vor dem Haus in Stellung gebracht. Dem vorgehenden Trupp gelang es zügig die Tür zu öffnen sodass die Wohnung erkundet und die vom Essen ausgehende Gefahr beseitigt werden konnte. Die betroffene Wohnung konnte nach ca. 20 min der Familie schadenfrei übergeben werden. Die Feuerwehr Ennepetal war mit 4 Fahrzeugen und 7 Einsatzkräfte vor Ort.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell