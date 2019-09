Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nächtlicher Großeinsatz nach Staubexplosion

Hamm-Westen (ots)

Die Feuerwehr Hamm ist gerade mit einem Großaufgebot dabei, den Brand einer Filteranlage innerhalb eines Betriebes auf der Speicherstraße im Hammer Hafengebiet zu löschen. Zuvor hatte es dort eine Explosion gegeben. Der Alarm ging am Montagabend (9.September) gegen 21.20 Uhr bei Polizei und Feuerwehr ein. Gemäß Aussage der Einsatzkräfte vor Ort sind keine Verletzten zu beklagen. Nach ersten Erkenntnissen steht eine Filteranlage in dem Mühlen- und Nährmittelwerk in Flammen. Starke Feuerwehrtrupps, teilweise unter Atemschutz, bekämpfen den Brand.(es)

