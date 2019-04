Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch über Dachfenster

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag, gegen 21:15 Uhr, über ein Dachfenster in ein Wohnhaus in der Straße Strählerweg in Karlsruhe-Durlach ein. Als die Täter durch das eingeschlagene Dachfenster stiegen, landeten sie auf dem Dachboden. Der Dachboden war mit einer geschlossenen Falltür vom eigentlichen Wohnbereich abgetrennt. Offenbar gelang es den Eindringlingen nicht weiter voran in den Wohnbereich zu kommen, so dass sie schließlich die Flucht ergriffen. Nach aktuellem Stand konnten keine entwendeten Gegenstände festgestellt werden. Die Täter gelangten vermutlich über die Garage auf das Dach des Wohnanwesens und hinterließen zahlreiche Spuren, welche von der Kriminaltechnik sichergestellt wurden.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst gerne telefonisch, unter 0721/666-5555, entgegen.

