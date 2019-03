Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Melle (ots)

Am Dienstag zwischen 08.30 Uhr und 14.00 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Haferstraße ein dort geparkter, weißer Ford B-Max beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer ist mit seinem PKW gegen die Heckstoßstange und Heckklappe gefahren und hat dabei erheblichen Schaden verursacht. Danach entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Melle unter der Telefonnummer 05422-920600 entgegen.

