Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht

Osnabrück (ots)

Am Sonntagnachmittag zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr kam es an der Straße Am Heidekotten zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer C-Klasse Mercedes, der auf einem Parkstreifen stand, wurde im hinteren, rechten Bereich durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 0541-327-2215 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Daniel Richter

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell