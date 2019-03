Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizeibeamte bei Festnahme verletzt

Osnabrück (ots)

Nach einem Diebstahl an der Sutthauser Straße verfolgten Polizeibeamte der Wache Kollegienwall gestern um 22:00 Uhr einen Täter und konnten diesen in Tatortnähe stellen. Bei der Feststellung seiner Identität und einer Durchsuchung des Täters griff dieser die Beamten unvermittelt an. Er trat nach den Beamten und schlug um sich. Dabei wurden beide Polizeibeamte verletzt. Der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende 39-Jährige konnte letztendlich in Gewahrsam genommen werden und zur Polizeiwache am Kollegienwall gebracht werden. Dem Täter wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Ein 58-jähriger Polizeibeamter musste zur Behandlung in ein nahes gelegenes Krankenhaus gebracht werden und ist derzeit nicht dienstfähig.

