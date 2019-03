Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Tankstelleneinbruch

Georgsmarienhütte (ots)

Nach ersten Ermittlungen sind am Donnerstagmorgen, gegen 03.00 Uhr, unbekannte Täter in eine Tankstelle am Vockenhof eingebrochen. Die Einbrecher hebelten eine Hintertür auf und begaben sich in den Verkaufsraum. Hier zerstörten sie mehrere Regale und Schränke hinter dem Kassenbereich und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Georgsmarienhütte unter der Rufnummer 05401-879500 entgegen.

