Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Diebstahl eines weißen Mercedes Sprinter

Wallenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Dienstag, 16.30 Uhr, bis Mittwoch, 06.40 Uhr, wurde am Schulweg in Lechtingen ein weißer Mercedes Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen OS-PP 339 entwendet. Das Fahrzeug stand verschlossen auf einem Parkstreifen, als sich die Täter daran zu schaffen machten. An den Seiten des Sprinters ist in blauer Schrift das Firmenlogo angebracht. Möglicherweise nutzen die Täter das Fahrzeug noch mit den Originalkennzeichen. Daher bittet die Polizei in Wallenhorst Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Sprinters geben können, sich unter der Rufnummer 05407-81790 zu melden.

Polizeiinspektion Osnabrück

Daniel Richter

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

