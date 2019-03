Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Täter bei Wohnungseinbruch überrascht - Täter flüchtet

Bohmte (ots)

Am Mittwoch, gegen 23.00 Uhr, schlug ein unbekannter männlicher Täter die Türscheibe eines Wohnhauses an der Haldemer Straße ein und gelangte so in den Hausflur. Noch bevor der Täter etwas entwenden konnte, wurde er von einem Hausbewohner überrascht. Er rannte daraufhin aus dem Haus und konnte durch den Garten unerkannt entkommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte der Polizei Bohmte unter der Telefonnummer 05471-9710.

